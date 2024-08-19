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"الجبير" ووزير خارجية سورينام يبحثان أوجه التعاون وسبل تطويرها

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، لقاءً ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، مع وزير خارجية جمهورية سورينام ألبرت رامدين.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بما في ذلك البيئة والمناخ.

العلاقات بين وسورينام

كما استعرضا سبل تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول اللقاء مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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