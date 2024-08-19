شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "قياديات المستقبل" لتنمية المهارات والان نبدء بالتفاصيل

تطوير مهارات التعامل

ريادة المرأة السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، برنامج "قياديات المستقبل".ويأتي بالشراكة مع عمادة شؤون الطالبات، بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات الخريجات، وبناء جيل قادر على الإسهام في تنمية المجتمع.ويشمل البرنامج التعريف بمفاهيم القيادة الأساسية وتطبيقاتها المعاصرة، وتعزيز الوعي الذاتي، وتطوير مهارات التعامل مع الآخرين، وبناء العلاقات المهنية.إضافة إلى تزويد الطالبات بتجارب واقعية للمهام القيادية في مكان العمل من خلال أنشطة التعلُّم التجريبية، بما يبرز دور المرأة المؤثر في مستقبل المملكة.ويعرض البرنامج الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، رحلة قيادية تستند إلى أربع ركائز، تشمل كل ركيزة أنشطة مختلفة بين وحدات التعلُّم، وأدوات التقييم، وجلسات التدريب، والمشاركة في الحوارات التي من شأنها الإعداد للأدوار القيادية في المستقبل.وأكدت مديرة مركز القيادات النسائية إيمان بنت عبدالعزيز السماري، سعي المركز لإعداد جيل من المؤثرات والقادرات على قيادة التغيير في المجتمعات من خلال توفير فرصة فريدة لتطوير القدرات القيادية الطلابية، حيث جاء بناؤه متوائمًا مع رؤية 2030، في تمكين القيادات النسائية.ويأتي البرنامج ضمن جهود مركز القيادات النسائية للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال تعزيز ريادة المرأة السعودية في مسيرة التنمية الوطنية، وإبراز دورها الحضاري.ويضطلع المركز بدعم النساء القياديات محليًا وإقليميًا، من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم الدعم الاستشاري والمهني، وإعداد مجتمع قياديات احترافي.