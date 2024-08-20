شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح وصواعق رعدية على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وصواعق رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وتشمل تأثيراتها محافظتي القنفذة والليث، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية من مساء يوم غد الثلاثاء. أمطار متفرقة وشهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات, وبلجرشي, وبني حسن، والمخواة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.