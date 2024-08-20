شكرا لقرائتكم خبر عن بأفضل الممارسات العالمية.. "الدفاع" تستعرض إنجازاتها في "التحول الرقمي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، أبرز إنجازاتها وجهودها في مجال التحول الرقمي خلال العام الحالي، ودورها في تعزيز الابتكار والإبداع في مجال تقنية المعلومات، وتطوير مجموعة من الخدمات التقنية والرقمية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد بن محمد الصويان.

وأبرزت وزارة الدفاع خلال حفل أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض تحت مسمى "يوم التميز الرقمي"، عددًا من مبادراتها الرقمية التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وزيادة الفعالية، بما في ذلك تطبيق عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي لعبت دورًا محوريًا في دعم القرارات وتحسين الخدمات.

الخدمات والتقنيات الحديثة

وشهد المعرض المصاحب للحفل عرضًا عن أبرز الخدمات والتقنيات الحديثة التي طوّرتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات جنبًا إلى جنب مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في أفرع الوزارة.



تعزيز الابتكار والإبداع

وكُرِم في الحفل عدد من المتميزين في قطاعات الوزارة، نظير جهودهم في تطوير الأداء التقني والرقمي، وشمل التكريم عدة مجالات، وهي: أفضل قائد رقمي، وأفضل تقنية ناشئة، وأفضل موظف واعد، وأفضل خدمة رقمية، وأفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية.

وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خلال كلمته التي ألقاها، حرص الوزارة على تعزيز الابتكار والإبداع في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وتجسيد ثقافة الأداء المتميز والسعي نحو الريادة الرقمية.

وشدد على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد، لمواءمة وتحقيق التكامل مع المعايير التي وضعتها هيئة الحكومة الرقمية من خلال جائزة التميز الرقمي الوطنية.



مسيرة التحول الرقمي

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز صنداح بن حمود السهلي، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي بتقديم مئات الخدمات التقنية والرقمية، بجودة استثنائية وموثوقية عالية، ما أسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الفعالية، بالإضافة إلى تطوير عدد من المنصات التي تلبي احتياجات منسوبي الوزارة.

وأوضح أن احتفال "يوم التميز الرقمي"، يهدف إلى تحفيز قطاعات الوزارة لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية خلال مسيرتها في التحول الرقمي.

بالإضافة إلى تعزيز كفاءة العمل من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية لتحسين تجربة المستفيد وتحقيق كفاءة الإنفاق، وفقًا لأهداف الوزارة الإستراتيجية ورؤية المملكة 2030.



قائمة الحضور

حضر الحفل قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ووكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.

ووكيل الوزارة لخدمات التميز م. محمد بن فيصل بن معمر، ونائب رئيس أركان القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبد الله المقرن، ونائب رئيس أركان القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي.

