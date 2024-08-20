شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| العثور على الطالبة أشواق الزهراني المفقودة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت شرطة منطقة الباحة على الطالبة المفقودة، أشواق سعيد الزهراني.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أنه إشارة إلى المحتوى المتداول لفقدان فتاة بمنطقة الباحة، فإنه جرى العثور عليها، وهي بصحة جيدة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة. الطالبة أشواق الزهراني أثار حادث فقدان الطالبة أشواق سعيد الزهراني، منذ صباح الأحد، والتي تسكن مع عائلتها في محافظة قلوة حالة من الحزن بين الأهالي.

وفجع أهل أشواق التي تبلغ من العمر 18 عامًا وهي طالبة في أول سنة بالكلية التقنية بالباحة.

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