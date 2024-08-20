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46 مئوية.. القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الثلاثاء، وأشار المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس إلى أن درجة الحرارة على القيصومة وصلت إلى 46 مئوية.
وجاءت القصيم ووادي الدواسر في المرتبة الثانية بـ45 درجة، ثم الرياض والمدينة المنورة ورفحاء وسجلت كل منها 44 درجة مئوية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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