شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مئوية.. القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الثلاثاء، وأشار المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس إلى أن درجة الحرارة على القيصومة وصلت إلى 46 مئوية.

وجاءت القصيم ووادي الدواسر في المرتبة الثانية بـ45 درجة، ثم الرياض والمدينة المنورة ورفحاء وسجلت كل منها 44 درجة مئوية.

