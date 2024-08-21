انت الان تتابع "الوقوف على حافة الموت".. هذا ما حدث للمشاهدين على فوهة بركان عندما ثار فجأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 أغسطس 2024, 7:28 صباحاً

كشف فيديو صادم عن اللحظة التي نجا فيها متسلقون بأعجوبة، من الموت على حافة فوهة بركان ثائر في إندونيسيا. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في 17 أغسطس الجاري، حينما كانت مجموعات من هواة مشاهدة البراكين النشطة تقف على حافة فوهة بركان دوكونو في الجزء الشمالي من جزيرة هالماهيرا بإندونيسيا، والتقطته طائرة بدون طيار. وتقول الصحيفة: في اللحظة التي ثار فيها غبار البركان، شاهد المتسلقون حياتهم وموتهم يومضان أمام أعينهم. وبدأ المشهد بثوران ضعيف للبركان أسفل الفوهة العملاقة؛ لكن بعد لحظات شوهدت سحابة رماد ضخمة تنفجر من الفوهة، وترتفع حوالى 8000 قدمًا (2.438 مترًا) في الهواء. وهنا سارع المتسلقون إلى النزول من الجبل للهروب من الخطر. ولحسن الحظ، لم ترد أنباء عن إصابات أو وفيات. وقال أناك إيسا، الذي سجل مقطع الطائرة بدون طيار: إن بركان دوكونو نشط منذ عام 1993، ويثور باستمرار. ويضيف "إيسا": "لقد كان نشاط دوكونو مرتفعًا للغاية هذه المرة؛ حتى إن رماد وغبار البركان خرجا من الحفرة العملاقة". وانتقد كثير من مشاهدي الفيديو، قيام بعض الناس بتسلق حافة بركان نشط، وتعريض حياتهم للخطر، ويتساءل أحد المشاهدين: "لماذا نقف على حافة البراكين؟ لماذا يفعل البشر هذا بأنفسهم؟ إنهم مثل مطاردي الأعاصير، لا أفهم هذه الهواية أبدًا". وقال آخر: "ألم يكن هناك تحذير قبل الصعود؟"، وأكد مشاهد أنها: "ستكون تجربة لا تُنسى". وقال آخر: "أعلم أنها هوايتك ولكن فكّر مرة أخرى، لا تبحث عن الخطر بهذه الطريقة".

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