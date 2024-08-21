شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة: مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تؤكد عناية المملكة بكتاب الله الكريم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.