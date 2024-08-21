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الأرصاد يصدر إنذارا أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية في مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر في منطقة مكة المكرمة.
وتوقع المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، مصحولة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

طقس مكة المكرمة

إلى ذلك، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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