شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يصدر إنذارا أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر في منطقة مكة المكرمة.وتوقع المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، مصحولة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.إلى ذلك، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.