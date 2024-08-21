شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يصدر إنذارا أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر في منطقة مكة المكرمة.
وتوقع المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، مصحولة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتوقع المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، مصحولة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.