السعودية | كلية التمريض بجامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم مع جمعية سند لتعزيز التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقعت كلية التمريض بجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم اليوم مع جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان؛ بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات غير الربحية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز جهود التطوع لخدمة أطفال الجمعية وأسرهم.

وأكد عميد كلية التمريض الدكتور حمود بن عوض الحربي، أهمية هذا التعاون في تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، وخطوة نحو تعزيز جودة التعليم والتدريب في الكلية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والدعم النفسي المقدم للأطفال المرضى وأسرهم.

من جانبها بينت المدير العام للجمعية ريم بنت صالح الحجيلان أن الجمعية تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الجهود المشتركة في تقديم الرعاية والدعم اللازمين للأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم، كما ستسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية من كلية التمريض.

تأتي هذه المذكرة في إطار سعي جامعة الملك سعود وجمعية سند إلى توطيد العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخيرية، بهدف تقديم خدمات متكاملة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للأطفال المرضى وأسرهم، وتفعيل دور المجتمع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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