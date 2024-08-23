شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" تدعو طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في أولمبياد "إبداع" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" في مجال البحث العلمي والابتكار، للعام الدراسي الحالي. المشاركة بمشاريع علمية وإبداعية وأتاحت الإدارة الفرصة للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية نوعية لتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الوطني والتأهل للمشاركة الدولية لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية، ولإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة. وأشارت إلى أن التسجيل متاح حتى تاريخ 2024/09/30 م. تحفيز عقول الطلاب وبينت أن مثل هذه المسابقات تعكف على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم وتشكيل فرق إبداعية تشارك محلياً ودولياً. يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، يُعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة و الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريع إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.



