شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.