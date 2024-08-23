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طقس السعودية.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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