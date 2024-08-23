شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المنتجات الزراعية.. مزارعو تيماء يقدمون تجارب نوعية للمحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان المنتجات الزراعية

الدمام - شريف احمد - حظي مهرجان المنتجات الزراعية في نسخته الثانية بمحافظة تيماء بتقديم عدد من التجارب الزراعية النوعية لمجموعة من المحاصيل، التي أثمرت عن نجاحها من خلال تهيئة الظروف الملائمة لاستزراعها مع ما تمتلكه المحافظة من خصوبة في التربة وعذوبة بالمياه ومناخ، وطبيعة جغرافية، أسهمت في تحفيز المزارعين على خوض هذه التجارب.ودأب المزارع مصنت بن سرور الشراري على استزراع العديد من المنتجات الزراعية، ومع كثرة التجارب وتهيئة المكان المناسب لها بمزرعته تمكن من إنتاج أندر وأجود المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات، متوجاً تجاربه بزراعة شجر "الأراك" المنتجة للسواك.وقال الشراري خلال مشاركته بالمهرجان: لقد تمكنت من تهيئة الظروف البيئية المناسبة لنمو شجرة الأراك، عن طريق بيوت محمية ولضمان استقامتها قمت بزراعتها عن طريق أنابيب، مشيراً إلى أنه استخلص من الأشجار "سواكاً" بجودة لا تقل عن جودة زراعته في البيئات الحارة والرطبة، والمواتية لزراعته.وعن نجاح تجربة زراعة الأرز التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة تبوك ذكر المزارع حسن بن يحيى التيماوي، بأنه بدأ التجربة منذ أكثر من 18 عاماً وكان بدافع الاستهلاك الشخصي، إلا أن تكراره للتجربة سنة تلو أخرى وإدراكه لجودة المحصول دفعه لإجراء المزيد من التجارب مما نتج عنه نجاح زراعة العديد من أنواعه.ولفت إلى أن تربة تيماء غنية بالعناصر الغذائية مما يسهم في ضمان استزراع أياً من المحاصيل، وهذ مما جعله يستورد بذور الأرز من الخارج، ويحرص على الاستمرار في زراعته.