اخبار السعوديه

مهرجان المنتجات الزراعية.. مزارعو تيماء يقدمون تجارب نوعية للمحاصيل

0 نشر
واس - تبوك 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المنتجات الزراعية.. مزارعو تيماء يقدمون تجارب نوعية للمحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظي مهرجان المنتجات الزراعية في نسخته الثانية بمحافظة تيماء بتقديم عدد من التجارب الزراعية النوعية لمجموعة من المحاصيل، التي أثمرت عن نجاحها من خلال تهيئة الظروف الملائمة لاستزراعها مع ما تمتلكه المحافظة من خصوبة في التربة وعذوبة بالمياه ومناخ، وطبيعة جغرافية، أسهمت في تحفيز المزارعين على خوض هذه التجارب.
ودأب المزارع مصنت بن سرور الشراري على استزراع العديد من المنتجات الزراعية، ومع كثرة التجارب وتهيئة المكان المناسب لها بمزرعته تمكن من إنتاج أندر وأجود المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات، متوجاً تجاربه بزراعة شجر "الأراك" المنتجة للسواك.
مزارعو تيماء يقدمون تجارب زراعية نوعية لعدد من المحاصيل - واس

مهرجان المنتجات الزراعية

وقال الشراري خلال مشاركته بالمهرجان: لقد تمكنت من تهيئة الظروف البيئية المناسبة لنمو شجرة الأراك، عن طريق بيوت محمية ولضمان استقامتها قمت بزراعتها عن طريق أنابيب، مشيراً إلى أنه استخلص من الأشجار "سواكاً" بجودة لا تقل عن جودة زراعته في البيئات الحارة والرطبة، والمواتية لزراعته.
مزارعو تيماء يقدمون تجارب زراعية نوعية لعدد من المحاصيل - واس

وعن نجاح تجربة زراعة الأرز التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة تبوك ذكر المزارع حسن بن يحيى التيماوي، بأنه بدأ التجربة منذ أكثر من 18 عاماً وكان بدافع الاستهلاك الشخصي، إلا أن تكراره للتجربة سنة تلو أخرى وإدراكه لجودة المحصول دفعه لإجراء المزيد من التجارب مما نتج عنه نجاح زراعة العديد من أنواعه.
مزارعو تيماء يقدمون تجارب زراعية نوعية لعدد من المحاصيل - واس

ولفت إلى أن تربة تيماء غنية بالعناصر الغذائية مما يسهم في ضمان استزراع أياً من المحاصيل، وهذ مما جعله يستورد بذور الأرز من الخارج، ويحرص على الاستمرار في زراعته.
مزارعو تيماء يقدمون تجارب زراعية نوعية لعدد من المحاصيل - واس
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا