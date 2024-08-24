شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.

وشملت مدينة جيزان، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، وبيش، وأحد المسارحة، والحرث، والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والطوال، وهروب، والرّيث، والدرب، وفرسان وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

