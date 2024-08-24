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السعودية | إسعاف المنية ينفذ 67 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال أسبوع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 67 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

 

 

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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