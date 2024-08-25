شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.