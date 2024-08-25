شكرا لقرائتكم جامعة جازان تدخل تصنيف شنغهاي العالمي ضمن أفضل 12 جامعة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حققت جامعة جازان إنجازًا جديدًا بدخولها لأول مرة تصنيف شنغهاي العالمي ضمن أفضل 12 جامعة سعودية، وتحقيقها للمركز 901- 1000 ضمن جامعات العالم، إلى جانب تحقيق العديد من المراكز المتقدمة عالميًا في المجالات الطبية والصحية والرياضيات.

تصنيف شنغهاي العالمي

ورفع رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها غير المحدود لمنسوبي الجامعة وطلبتها، مثمنًا الدعم والمتابعة الذي تحظى به الجامعة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ومن معالي وزير التعليم، مقدمًا التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية، وطلاب وطالبات الجامعة بتحقيق هذا المنجز الذي يضم إلى رصيد المنجزات في مسيرة جامعة جازان.

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وأشار إلى أن تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز يعكس تميز الجامعة في المؤشرات والتصنيفات العالمية، والجهود الكبير المميزة التي يبذلها جميع منسوبي الجامعة وطلبتها لتحقيق سعي الجامعة الدؤوب للإسهام في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وخدمة لمجتمع منطقة جازان الشغوف بالمعرفة والتميز والإبداع.

يذكر أن تصنيف شنغهاي يصنف أفضل 1000 جامعة عالمية سنويًّا، باستخدام أربعة معايير تتمثل في جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، والمخرجات البحثية، وكذلك الأداء مقارنة بحجم المؤسسة.