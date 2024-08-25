التدريب التقني تمنح الترخيص لـ52 منشأة جديدة

وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ عدة إجراءات لقياس جودة مخرجات البرامج المقدمة في منشآت التدريب الأهلي، ومن أهمها عقد الاختبارات للمتدربين، حيث بلغ عدد المختبرين (8920) مختبراً في الاختبارين الشامل والتأهيلي. وبهدف تنظيم قطاع التدريب الأهلي أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شهر يوليو الماضي (40) بطاقة مدرب معتمد لتقديم البرامج التدريبية .
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