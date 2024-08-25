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التدريب التقني تمنح الترخيص لـ52 منشأة جديدة

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أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (52) رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في شهر يوليو الماضي، مما يتيح لها ممارسة نشاط التدريب في عدة مجالات. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن قطاع التدريب الأهلي يحظى باهتمامٍ بالغ من قبل المؤسسة ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي من خلال متابعة فرقها الإشرافية للاشتراطات والمعايير المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت التدريبية، حيث بلغ عدد الزيارات الإشرافية ( 20 ) زيارة الشهر الماضي، كما رصدت المؤسسة ( 41 ) مخالفة في المعاهد والمراكز التدريبية تمّ التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.

وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ عدة إجراءات لقياس جودة مخرجات البرامج المقدمة في منشآت التدريب الأهلي، ومن أهمها عقد الاختبارات للمتدربين، حيث بلغ عدد المختبرين (8920) مختبراً في الاختبارين الشامل والتأهيلي. وبهدف تنظيم قطاع التدريب الأهلي أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شهر يوليو الماضي (40) بطاقة مدرب معتمد لتقديم البرامج التدريبية .


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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