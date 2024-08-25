شكرا لقرائتكم خبر عن لمواكبة التطور التشريعي.. تدشين الدبلوم العالي للقانون الجنائي والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير أثناء التدشين: "إن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني".
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مقررات ترسخ مبادئ القانون الجنائي
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
ويراعي برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي مستوى المتدرب للوصول به إلى الكفاءة المستهدفة بالطرق الأكثر فاعلية، حيث يدمج بين أسلوب التدريب التكيفي، الذي يقدم من خلال منصة تتضمن محتوى تدريبيًا مقروءًا ومسموعًا، إضافة إلى تطبيقات عملية موسعة موزعة على جميع أقسام الحقيبة التدريبية، والتدريب المباشر، الذي يقدم من خلال الخبراء المتخصصين في القانون الجنائي.