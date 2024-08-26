السعودية | القبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، من القبض على مواطنين وهما:

١-عبدالله محمد هادي البقمي

٢-سعد بعيجان نشاء البقمي

لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهما بندقية شوزن، وبندقية هوائية و(56) ذخيرة شوزن حيّة، و(784) طلقة هوائية ،وسلاح أبيض، وأسطوانة هوائية ،و(9) كائنات فطرية مصيدة (طائر القطا)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.

وعقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر القطا (1,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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