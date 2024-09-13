الأردن تدين الدعوات التحريضية لمنظمات إسرائيلية للاعتداء على المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت الحكومة الأردنية أمس بأشد العبارات الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية متطرفة للاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة رفض الأردن المطلق وإدانتها لهذا التحريض المقيت، والذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني فيه عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحامه تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأشار السفير القضاة إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية.

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