شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تعلن نتائج القبول في 16 برنامجًا للماجستير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الباحة، ممثلة في وحدة الإدارة التنفيذية للدراسات العليا نتائج القبول لبرامج الماجستير المجانية والمدفوعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ.

وأكدت الجامعة أن على المقبولين والمقبولات مراجعة الكليات المعنية لإجراء المطابقة خلال ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم 22 / 02 / 1446 هـوحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 24 / 02 / 1446 هـ.

تجدرة الإشارة إلى أنه جرى فرز وتدقيق ما يزيد عن 8000 طلب للقبول على برامج الماجستير للعام الجامعي الحالي في 16 برنامجًا للماجستير في عددٍ من التخصصات العلمية.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن نتائج القبول زيارة الموقع https://bu.edu.sa/web/deanship-of-scientific-research .