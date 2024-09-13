شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تعليمية بـ"الالتزام البيئي" لحصر الملوثات العضويات وتوضيح آثارها والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.