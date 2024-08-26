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للنساء والرجال.. مواعيد تسجيل اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

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اليوم – الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد فترة التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "التربوي العام" للرجال والنساء.


التسجيل للرجال للرخص المهنية


وحددت مواعيد الرجال كالتالي:
لمن هم على رأس العمل يوم الاثنين 19 أغسطس 2024
فيما حددت موعد التسجيل لجميع الرجال في الأحد 1 سبتمبر 2024.
وتستمر الفترة حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م


التسجيل للنساء للرخص المهنية

وحددت مواعيد للنساء كالتالي:
لمن هن على رأس العمل في يوم الاثنين 26 أغسطس 2024
فيما حددت موعد التسجيل لجميع النساء يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 النساء
ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م
وحددت فترة الاختبار من 21 - 23 نوفمبر 2024ن فيما خصصت رابطًا للتسجيل وهو :
https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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