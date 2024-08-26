شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء والرجال.. مواعيد تسجيل اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد فترة التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "التربوي العام" للرجال والنساء.





التسجيل للرجال للرخص المهنية



وحددت مواعيد الرجال كالتالي:

لمن هم على رأس العمل يوم الاثنين 19 أغسطس 2024

فيما حددت موعد التسجيل لجميع الرجال في الأحد 1 سبتمبر 2024.

وتستمر الفترة حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م



التسجيل للنساء للرخص المهنية

وحددت مواعيد للنساء كالتالي:

لمن هن على رأس العمل في يوم الاثنين 26 أغسطس 2024

فيما حددت موعد التسجيل لجميع النساء يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 النساء

ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م

وحددت فترة الاختبار من 21 - 23 نوفمبر 2024ن فيما خصصت رابطًا للتسجيل وهو :

https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/

