شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء والرجال.. مواعيد تسجيل اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد فترة التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "التربوي العام" للرجال والنساء.
التسجيل للرجال للرخص المهنية
وحددت مواعيد الرجال كالتالي:
لمن هم على رأس العمل يوم الاثنين 19 أغسطس 2024
فيما حددت موعد التسجيل لجميع الرجال في الأحد 1 سبتمبر 2024.
وتستمر الفترة حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م
التسجيل للنساء للرخص المهنية
وحددت مواعيد للنساء كالتالي:
لمن هن على رأس العمل في يوم الاثنين 26 أغسطس 2024
فيما حددت موعد التسجيل لجميع النساء يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 النساء
ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م
وحددت فترة الاختبار من 21 - 23 نوفمبر 2024ن فيما خصصت رابطًا للتسجيل وهو :
https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/
لمن هن على رأس العمل في يوم الاثنين 26 أغسطس 2024
فيما حددت موعد التسجيل لجميع النساء يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 النساء
ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م
وحددت فترة الاختبار من 21 - 23 نوفمبر 2024ن فيما خصصت رابطًا للتسجيل وهو :
https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/