السعودية | الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تطلق إستراتيجيتها.. لتعزيز الاستدامة والتنمية​

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية عن إطلاق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وتبني أفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة لتمكين نمو القطاع الزراعي. ​

وتتضمن الإستراتيجية 4 محاور رئيسة و 17 هدفًا إستراتيجيًا، سيتم تنفيذها من خلال 18 مبادرة، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الإستراتيجية إلى تقديم خدمات زراعية بكفاءة وجودة عالية عبر رحلة عميل متميزة وخدمات رقمية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء، وتقديم خدمات مبنيةً على احتياجات العملاء واستغلال فرص التحسين، والاستفادة المثلى من الأصول.

كما تسعى الشركة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتمكين القطاع الزراعي، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتطوير خدمات القطاع، وضمان التواصل الفعّال مع العملاء.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني بأن إستراتيجية الشركة؛ تهدف إلى تطوير الخدمات الزراعية من خلال كفاءات وطنية بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة.​

نسخ الرابط تم نسخ الرابط