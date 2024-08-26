شكرا لقرائتكم السعودية أثبتت أنها مركز عالمي للألعاب في ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تضاعف عدد مشاهدي كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 2024 عبر الإنترنت مقارنة بحدث Gamers8 في العام الماضي؛ مما يدل على الاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

الحفل الختامي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

شهد الحفل الختامي لمسابقة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حضور العديد من الشخصيات البارزة، وتصدر قائمة الحاضرين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء.

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وتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

مركز عالمي للرياضات الإلكترونية

أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن المملكة العربية السعودية تحقق خطوات كبيرة في أن تصبح مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية والألعاب. وسلط الأمير فيصل، في حديثه قبل مؤتمر الرياضة العالمية الجديد، الذي يستمر يومين في الرياض، الضوء على نجاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية الافتتاحية في المملكة العربية السعودية، والذي يختتم اليوم.

وفي حديثه عن كأس العالم، أعرب الأمير فيصل عن فخره بحجم الحدث وتنظيمه، حيث شارك فيه أكثر من 1500 لاعب وآلاف الموظفين. وقال: “إن إثارة حماس الجميع كل يوم لمدة ثمانية أسابيع هو إنجاز هائل”.

اللحظة الأبرز

كانت اللحظة البارزة هي رد فعل نجم الرياضات الإلكترونية السعودي مسعد الدوسري، عقب فوز فريقه فالكونز، بالبطولة. وأشار الأمير فيصل إلى أنه “كانت لحظة قوية أظهرت المشاعر الإنسانية للاعب”، بحسب تقرير “المونيتور”.

كما استعرض المؤتمر الاستثمارات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في الرياضات الإلكترونية، بهدف جذب 250 شركة واستوديو ألعاب. ومع تخصيص 38 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام، تستعد المملكة لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في الساحة الدولية للرياضات الإلكترونية، مما يتحدى هيمنة دول مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان.

مجموع الجوائز

وشهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى في الرياض مشاركة 16 فريقًا تنافسوا على جوائز بلغ مجموعها 62٫5 مليون دولار.

واستطاع فريق “فالكونز” السعودي التتويج بلقب المسابقة في نسختها الأولى، حيث جاء تكريم الفريق من الأمير محمد بن سلمان في حفل الختام.

مشاركة المشاهير

يذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعبت خلال الفترة من 4 يوليو/ تموز الماضي وحتى 24 أغسطس/ آب.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة عدد من المشاهير على غرار البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق الهلال وكذلك البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول.