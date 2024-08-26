شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز دور السياحة السعودية.. جامعة جدة تطلق مبادرة "ترجمان" والان نبدء بالتفاصيل

جامعة بلا أسوار

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة عن إطلاق مبادرة "ترجمان" التطوعية، تحت إشراف إدارة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، بهدف تشكيل فريق متخصص من منسوبي ومنسوبات الجامعة المتقنين لعدة لغات.تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات الترجمة الميدانية لزوار المملكة من الأجانب والسياح والمعتمرين والحجاج في منطقة مكة المكرمة، ما يسهم في تعزيز تجربة الزوار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.تأتي مبادرة "ترجمان" كجزء من برنامج "جامعة بلا أسوار"، الذي يسعى لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، بما يتجاوز حدود التعليم الأكاديمي، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال دعم المجتمع الحيوي والمتنوع، وتعزيز التواصل الثقافي واللغوي مع العالم. This is a Twitter Status— صحيفة المواطن (@almowatennet)وتؤكد هذه المبادرة التزام الجامعة بتوظيف إمكانياتها ومواردها لخدمة الأهداف الوطنية، وتحقيق مكانة ريادية للمملكة في مجال السياحة والتواصل العالمي.