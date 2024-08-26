شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تكن ضحية".. الأمن العام يحذر من استثمارات "الفوركس" الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

تحذيرات الأمن العام

متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.

الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح.

اتبع المسارات و الطرق المستخدمة قدر الإمكان.

تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.

الدمام - شريف احمد - حذر الأمن العام من الوقوع ضحية استثمارات وهمية، عن طريق ما يبث من حسابات موثوقة في مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الإثنين: "تستدرج جهات الفوركس غير المرخص ضحاياها من خلال حساباتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.. تجاهلها ولا تكن ضحية استثماراتها الوهمية".وتعد "الفوركس" السوق العالمية التي يحدث خلالها تبادل للعملات بشكل غير مرخص، مجالا للنصب والاحتيال.سبق ووجه الأمن العام تنبيهات ونصائح للتعامل عند هطول الأمطار، تزامنا مع الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.وأوضح عبر "إكس"، أن هذه التعلميات كالتالي: