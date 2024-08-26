شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يساعد شخصين تعطلت مركبتهما في صحراء الربع الخالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، المساعدة لمقيم من الجنسية الهندية ومواطن، علقت مركبتهما في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.

وأهاب حرس الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

