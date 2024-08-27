شكرا لقرائتكم المودة تطلق حملة ليبقى الود للحد من معاناة الطفل بعد الطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية حملة “ليبقى الود”؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإحسان عند انتهاء الحياة الزوجية، وتقليل الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الطلاق.

واستنادًا على دراسة استطلاعية اطلقتها المودة بعنوان استشراف مستقبل احتياجات الأسرة للعام 2024 م والتي تساعد في تحديد احتياجات الأسرة والمشكلات التي تواجهها في الوقت الحالي في محور العلاقة بعد الانفصال حيث 85% أكدوا حاجتهم إلى مساعدة في تربية الأبناء بعد الانفصال و82% من المستفيدين أكدوا حاجتهم الى تهيئة الأبناء للوضع بعد الانفصال بالإضافة إلى 85% من المستفيدين أكدوا حاجتهم لدعم النفسي قبل اتخاذ قرار الانفصال وأثناء بعد الانفصال حيث كانت أبرز احتياجات المستفيدين خلال مرحلة الانفصال الاستقرار النفسي للأبناء بعد الانفصال والتفاهم بين الزوجين في مصلحة الأبناء وتقبل فكرة الانفصال واتخاذ قرار الانفصال للوالدين والأبناء.

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قلق واكتئاب

وأشار محمد بن علي آل رضي، مدير عام جمعية المودة، أن الطفل يعاني من اضطرابات عاطفية وسلوكية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، التي قد يؤثر على تحصيله الدراسي وعلاقاته الاجتماعية. ليشعر بعدم الاستقرار والأمان بسبب التغيرات في الروتين والبيئة الأسرية.

وأوضح آل رضي أن الحملة تتضمن منتجات نوعية مؤثرة منها فيديو إعلاني لتوعية المجتمع حول معضلة اختيار الطفل بين الأب أو الأم بعد الطلاق، بالإضافة إلى إنتاج 10 إنفوجرافيك توعوي باللغتين العربية والإنجليزية، و5 بوستات توعوية ودورة تدريبية مجانية للأسر المنفصلة للوصول إلى 500 ألف مشاهدة.

خدمات مختلفة

واختتم آل رضي أن المودة تقدم خدماتها للأسر المنفصلة عبر برامج المودة حيث تم خدمة أكثر من 4452 طفلًا من الأسر المنفصلة من بداية العام 2024م، وتم تقديم خدمات التهيئة والتدرج بـ 756 طفلًا في برنامج شمل للأسر المنفصلة أكثر من 23 ألف طفل في برامج الحماية، وأيضًا تقدم المودة في مركز مكرمة العديد من البرامج التدريبية للأرامل والمطلقات وتأهيلهم لبناء مشاريع تساهم في توفير حياة كريمة لأطفالها، حيث تم خدمة 929 امرأة معيلة.

وتقدم برامج تدريبية مجانية للأسرة المنفصلة عبر منصة العائلة، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، ومنها الطلاق بوعي لمعرفة خطوات الطلاق بإحسان، وأيضًا دورة العلاقة مع الأبناء بعد الانفصال ومراعاة الأطفال النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الأسري والإصلاح لحل المشاكل الأسرية التي تقع بعد الطلاق وعمل جلسات التهيئة والتدرج لدى الطفل.