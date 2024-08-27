شكرا لقرائتكم المدني يحذر من طقس اليوم حتى السبت: أمطار وسيول وغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.

طقس مكة المكرمة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة إكس أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة لتشمل جدة ورابغ وخليص.

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طقس الرياض

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وخفيفة لتشمل شقراء والغاط والزلفي.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية.