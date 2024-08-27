شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 شهور.. النقل تصدر أكثر من 448 ألف بطاقة تشغيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل عبر إحصائياتها للعمليات التشغيلية النصف سنوية، أن إجمالي بطاقات التشغيل المصدرة خلال منتصف العام الحالي 2024، بلغت 448,210 بطاقات.

بينما بلغت في الفترة المماثلة من العام السابق 2023، 360,010 بطاقات، وسجلت نسبة النمو ارتفاعا قدره 24%.

وأشارت الهيئة إلى أن بطاقات التشغيل التي صدرت عبر البوابة الإلكترونية بلغت 369,820 بطاقة، وسجلت البطاقات المصدرة من مراكز خدمات الأعمال المنتشرة في المملكة 78,390 بطاقة.

ضمان جودة الخدمات

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن إلزام المنشآت والأفراد العاملين في أنشطة النقل بإصدار بطاقات التشغيل يأتي بهدف تعزيز السلامة وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات المطلوبة.



وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية هي: بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيرًا بيانات الترخيص.

وتُتيح الهيئة إمكانية الإصدار أو التجديد لبطاقات التشغيل إلكترونيًا عبر منصة لوجستي "logisti.sa".

كما تتيح الهيئة عددًا من وسائل التواصل لتقديم المقترحات والحصول على مزيد من المعلومات عبر مركز الاتصال الموحد 19929، أو الموقع الرسمي tga.gov.sa.