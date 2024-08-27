شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إعمار اليمن.. تفاصيل إطلاق حزمة مشروعات تنموية حيوية في تعز والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام