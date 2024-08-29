شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الخميس.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد اليوم الخميس.

وجاء في بيان للجامعة عبر حسابها على منصة إكس: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس 29 أغسطس 2024 عن بُعد عبر منصة البلاك بورد، في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

