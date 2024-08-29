شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة المسائية حضوريًا في مدارس بدر الجنوب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري إلى الساعة 11:00 صباحًا ليوم غدٍ الخميس في مدارس بدر الجنوب التابع لمكتب تعليم شمال نجران.
كما أعلنت تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.
وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي بناًء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
كما أعلنت تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.
وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي بناًء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.