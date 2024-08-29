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بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة المسائية حضوريًا في مدارس بدر الجنوب 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري إلى الساعة 11:00 صباحًا ليوم غدٍ الخميس في مدارس بدر الجنوب التابع لمكتب تعليم شمال نجران.
كما أعلنت تحويل الدراسة عن بُعد عبر للمدارس المسائية.
وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي بناًء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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