شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة الأميرة نورة تُنظِّم حزمة من الدورات التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جمعية "روبو طويق"، دورة "تصميم المنتجات Design challenge".

وتعد أولى الدورات من برامجها، ضمن سلسلة دورات معسكر "ميكاثون الروبوت والتصنيع الرقمي"، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر 2024م. الدورات التدريبية بجامعة الأميرة نورة وتركز الدورة على أهم مراحل تصميم المنتج، والبحث والتطوير لتكوين المشروع بطريقة إبداعية، وتضمَّنت أساليب مبتكرة في التصميم، منها: حل المشكلات، وتطوير وتحسين جودة المنتج، وابتكار حلول إبداعية.

وسلَّطت الدورة الضوء على مراحل نمو المنتجات، والتحديات في تصميمها بتصنيع منتجات سهلة الاستخدام، وإنشاء تصاميم جذابة جماليًا وبصريًا، إلى جانب أهمية دور العصف الذهني في توليد الأفكار الإبداعية، ورسم الإسكتشات الأولية، والتغذية المرجعية لتحسين التصميم.

وتعد دورة تصميم المنتجات الأولى في سلسلة برامج المعسكر، بمشاركة 24 مشتركًا في مسار التصميم، إذ جاء اختيار المشاركين بعد تصفية دقيقة، من أصل 300 مشترك إلى 40 في المسارات كافة، وفق معايير محددة ومشاريع نوعية؛ بهدف تحقيق نمو ابتكاري مستدام، وتنويع اقتصادي مزدهر. التفكير التصميمي وأشارت دراسات دولية إلى أنَّ "التفكير التصميمي" يحمل إمكانات هائلة لتحقيق عالم أكثر استدامة، باعتماده على أساليب تفكير "موسعة" تفتح آفاقًا جديدة في تصميم المنتجات، بحيث لا تقتصر فقط على تلبية احتياجات اليوم، وحلّ المشكلات بشكل إبداعي، بل تسهم أيضًا في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

يذكر أن دورة "تصميم المنتجات" تأتي ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستراتيجية 2025.

ويأتي ذلك من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار، ومحفزة للإبداع، باعتباره محركًا أساسيًا للاقتصاد المعرفي، وإعداد كفاءات منافسة، تحقق نجاحات محلية ودولية للطالبات لبناء مستقبل داعم للابتكار وريادة الأعمال بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.