اخبار السعوديه

إنذار أحمر.."الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة  

0 نشر
اليوم-الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.."الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة   والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس ممطر

وأوضح أن حالة الطقس تشمل (الطائف، الخرمة، المويه، تربة، رنية، ميسان، الكامل، رهاط، مدركة، العرضيات، يلملم، أضم، بني يزيد، جذم).
وتستمر حتى الساعة 10 من مساءاليوم الجمعة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا