شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.."الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس ممطر

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.وأوضح أن حالة الطقس تشمل (الطائف، الخرمة، المويه، تربة، رنية، ميسان، الكامل، رهاط، مدركة، العرضيات، يلملم، أضم، بني يزيد، جذم).وتستمر حتى الساعة 10 من مساءاليوم الجمعة.