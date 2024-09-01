جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد

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تعليق الدراسة الحضورية بجامعة طيبة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة.ويتضمن هذا الإجراء فروع الجامعة في الحناكية وبدر وخيبر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وأشارت إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".كانت أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.وتتضمن مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.