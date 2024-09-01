شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كلية المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت كلية المسجد النبوي في المدينة المنورة عن تعليق الدراسة يوم غد الأحد بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الكلية إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي كلية المسجد النبوي فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد 28 / 2 / 1446هـ.

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تعليق الدراسة في المدينة

وقررت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد في مدارس المدينة المنورة والحناكية ووادي الفرع بناء على التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة إنه بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولمعالجة آثار الحالة الجوية التي تأثرت بها المنطقة وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ستكون الدراسة غداً الأحد 28 / 2 / 1446هـ عبر منصة مدرستي في مدارس المدينة المنورة والحناكية ووادي الفرع.

طقس المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثانية من فجر يوم الأحد.