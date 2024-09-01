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القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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