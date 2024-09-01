شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأرصاد: ليس كل ما يسقط سببه الظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على الوعي بأهمية التعامل مع الظواهر الجوية.وقال القحطاني: "ليس كل ما يسقط أو يغرق سببه الظواهر الجوية"، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على البيانات المناخية، والاهتمام بالاحترازات، وجودة الأعمال الإنشائية، والتي ستكون كافية لتحقيق الاستدامة بعون الله".وشدد القحطاني على أهمية وجوب الالتزام بالمادة الرابعة في نظام الأرصاد والمتضمنة انه يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها، الحصول على هذه المعلومات من المركز أو مقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم قبل البدء في إنشاء المشروع، وتحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.