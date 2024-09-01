شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد والرئيس المصري يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات في فلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية .

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد سمو ولي العهد – حفظه الله – ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق .