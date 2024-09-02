شكرا لمتابعة خبر عن أمطار ورياح تحول نهار جازان إلى ليل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة جازان اليوم حالة جوية ماطرة تسببت في تدني مستوى الرؤية وتحول نهارها إلى ليل.

وكشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن مقطع فيديو تم التقاطه من قبل المصور قاسم دراج ظهر جازان وهي تشهد أمطار ورياح تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ولفت القحطاني إلى أن الفيديو يوثّق الحالة الجويّة التي عاشتها جازان اليوم، نتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800م وسرعة رياح تجاوزت 70 كلم/س.

وأضاف أن أمطار على جيزان بلغت 10 ملم، فيما بلغت أمطار على “أبو عريش” بلغت 67 ملم، مؤكدا أن المركز يتابع الظواهر الجوية على مدار الساعة ويتم إشعار الجميع وفق إطار زمني محدد.