شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ طفلة من الغـرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الغـرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة لها و إسعافها ونقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالتها الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية.

كما شددت على مراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.