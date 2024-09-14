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شكرا لمتابعة خبر عن لحظة نقل مقيم بالإسعاف الجوي بعد تعرضه لحادث مروري بجازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أنقذ الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان ، حياة مقيم من الجنسية الهندية ، تعرض لحادث مروري على أحد الطرق السريعة .
وكان الإسعاف الجوي تلقى بلاغًا عن الحالة في محافظة هروب التابعة لمنطقة جازان ، عبر رقم طوارئ الإسعاف 997 .
وأظهر مقطع فيديو ، لحظة نقل المقيم الهندي بالإسعاف الجوي إلى أقرب مستشفى ، وتواجد في المكان كل من طاقم من الإسعاف والطوارئ بالإضافة إلى سيارات الأمن العام لمباشرة الحادث .
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستهدف من خلال خدمة الإسعاف الجوي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي وتحقيق زمن استجابة أسرع والارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.