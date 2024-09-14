شكرا لمتابعة خبر عن لحظة نقل مقيم بالإسعاف الجوي بعد تعرضه لحادث مروري بجازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان ، حياة مقيم من الجنسية الهندية ، تعرض لحادث مروري على أحد الطرق السريعة .

وكان الإسعاف الجوي تلقى بلاغًا عن الحالة في محافظة هروب التابعة لمنطقة جازان ، عبر رقم طوارئ الإسعاف 997 .

وأظهر مقطع فيديو ، لحظة نقل المقيم الهندي بالإسعاف الجوي إلى أقرب مستشفى ، وتواجد في المكان كل من طاقم من الإسعاف والطوارئ بالإضافة إلى سيارات الأمن العام لمباشرة الحادث .

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستهدف من خلال خدمة الإسعاف الجوي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي وتحقيق زمن استجابة أسرع والارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.