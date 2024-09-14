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لحظة نقل مقيم بالإسعاف الجوي بعد تعرضه لحادث مروري بجازان .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أنقذ الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان ، حياة مقيم من الجنسية الهندية ، تعرض لحادث مروري على أحد الطرق السريعة .

وكان الإسعاف الجوي تلقى بلاغًا عن الحالة في محافظة هروب التابعة لمنطقة جازان ، عبر رقم طوارئ الإسعاف 997 .

وأظهر مقطع فيديو ، لحظة نقل المقيم الهندي بالإسعاف الجوي إلى أقرب مستشفى ، وتواجد في المكان كل من طاقم من الإسعاف والطوارئ بالإضافة إلى سيارات الأمن العام لمباشرة الحادث .

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستهدف من خلال خدمة الإسعاف الجوي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي وتحقيق زمن استجابة أسرع والارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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