شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| تعليم مكة يعلن تحويل الدراسة إلى "عن بُعد" غدًا بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل



يشمل هذا القرار جميع المدارس في العاصمة المقدسة ومحافظاتها، الجموم وبحرة والكامل، وذلك لكل المدارس الصباحية والمسائية وبرامج التعليم المستمر.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية المتوقعة. الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30-02-1446هـ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي يشمل هذا القرار جميع المدارس في العاصمة المقدسة ومحافظاتها، الجموم وبحرة والكامل، وذلك لكل المدارس الصباحية والمسائية وبرامج التعليم المستمر.تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية المتوقعة.