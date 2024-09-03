شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مكة الصحي يُدشن خدمة الرعاية التلطيفية التخصصية المنزلية بطبية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلة في قسمي الرعاية التلطيفية والرعاية المنزلية، خدمة الرعاية التلطيفية التخصصية في المنزل.

وتستهدف توفير رعاية صحية متكاملة لفئة مرضى الرعاية التلطيفية، مباشرة في منازلهم.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن الخدمة تقوم على زيارة فريق طبي متخصص في الطب التلطيفي بالتعاون مع طاقم الرعاية المنزلية، مما يسهم في تقليل معاناة المرضى ويجنبهم مشقة التنقل إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية.



متابعة المرضى بالمنازل



وتهدف هذه الخدمة إلى متابعة حالة المريض بشكل دقيق ومستمر، وتقديم العلاجات الملائمة للأعراض التي قد تطرأ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الضرورية دون الحاجة لمغادرة المنزل.

وأضاف، بأن الخدمة تشمل كذلك توصيل الأدوية الضرورية إلى منازل المرضى مجاناً، ما عدا الأدوية المخدرة والمقيدة، الأمر الذي يعزز من راحة المرضى ويسهم في تحسين جودة حياتهم عبر توفير الرعاية الطبية في بيئة مألوفة وداعمة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديم خدمات صحية متميزة تعزز من تجربة المرضى وتسهم في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.