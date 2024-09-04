شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 42 يومًا.. "التعليم" تستقبل طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1446هـ، حيث بدأ التقديم اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء، 30 صفر 1446هـ الموافق 03 سبتمبر 2024م.

شروط التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً لمن أمضى 25 سنة (300 شهر) أو أكثر في الخدمة، على أن يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة إلكترونياً. وسيتم استقبال طلبات التقاعد المبكر حتى يوم 12 ربيع أول 1446هـ الموافق 15 أكتوبر 2024م.

وأكدت الوزارة أن طلب التقاعد المبكر سيُعتبر نافذاً بعد اعتماده من قبل صاحب الصلاحية، مع تحديد آخر يوم عمل للمستفيدين من قرار التقاعد المبكر بنهاية العام الدراسي الحالي في 01 محرم 1447هـ.