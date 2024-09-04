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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تجدد اعتماد الطائف كأول مدينة صحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، شهادة تجديد اعتماد الطائف كمدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، في حفل أقيم بمقر المحافظة، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وخلال الحفل، استعرض الحضور تفاصيل برنامج المدن الصحية الذي يعد أحد برامج منظمة الصحة العالمية.
ويأتي تجديد اعتماد الطائف كمدينة صحية، كأول مدينة في المملكة العربية السعودية تحظى بهذا الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية.
وقد تحقق هذا الإنجاز بعد سلسلة من مراحل العمل المكثف والمستمر على تطبيق أساسيات برنامج المدن الصحية، تحت إشراف اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية للطائف، والتي عملت على إشراك مختلف شرائح المجتمع في تحديد الأولويات ووضع الخطط وصياغة الأهداف، بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة.
وأشار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة من سمو محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.
وأكد الجلاجل، على أهمية التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتحقيق هذا الإنجاز.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة من خلال جعل الصحة أولوية في المشاريع التنموية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في خفض الأمراض المزمنة وتحسين المؤشرات الصحية العامة.
ويسهم هذا البرنامج في تعزيز مركز المملكة العربية السعودية في المؤشرات الصحية الدولية، وتقليل نسبة المخاطر الصحية والحد من التكاليف الطبية، ما يعزز من تحقيق رؤية المملكة في بناء مجتمع صحي وحيوي.
وفي ختام الحفل، قدم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في لجان برنامج المدن الصحية تحت مظلة محافظة الطائف.
وشملت هذه الجهات كلاً من أمانة الطائف، وفرع وزارة الصحة، والإدارة العامة للتعليم، وجامعة الطائف، والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشرطة محافظة الطائف، والقطاع الخاص، وممثلي المجتمع، ومنسق المدينة وفريق برنامج المدن الصحية.
وخلال الحفل، استعرض الحضور تفاصيل برنامج المدن الصحية الذي يعد أحد برامج منظمة الصحة العالمية.
تحسين جودة الحياةويهدف هذا البرنامج إلى النهوض بمختلف جوانب الحياة في المدن، من خلال تحسين جودة الحياة وتطبيق معايير صحية متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين.
ويأتي تجديد اعتماد الطائف كمدينة صحية، كأول مدينة في المملكة العربية السعودية تحظى بهذا الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية.
وقد تحقق هذا الإنجاز بعد سلسلة من مراحل العمل المكثف والمستمر على تطبيق أساسيات برنامج المدن الصحية، تحت إشراف اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية للطائف، والتي عملت على إشراك مختلف شرائح المجتمع في تحديد الأولويات ووضع الخطط وصياغة الأهداف، بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة.
وأشار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة من سمو محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.
وأكد الجلاجل، على أهمية التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتحقيق هذا الإنجاز.
برنامج المدن الصحيةيذكر أن برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة السعودية يتميز بكونه أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية على مستوى الإقليم، والرابع على مستوى العالم.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة من خلال جعل الصحة أولوية في المشاريع التنموية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في خفض الأمراض المزمنة وتحسين المؤشرات الصحية العامة.
ويسهم هذا البرنامج في تعزيز مركز المملكة العربية السعودية في المؤشرات الصحية الدولية، وتقليل نسبة المخاطر الصحية والحد من التكاليف الطبية، ما يعزز من تحقيق رؤية المملكة في بناء مجتمع صحي وحيوي.
وفي ختام الحفل، قدم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في لجان برنامج المدن الصحية تحت مظلة محافظة الطائف.
وشملت هذه الجهات كلاً من أمانة الطائف، وفرع وزارة الصحة، والإدارة العامة للتعليم، وجامعة الطائف، والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشرطة محافظة الطائف، والقطاع الخاص، وممثلي المجتمع، ومنسق المدينة وفريق برنامج المدن الصحية.