شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": "التفحيط" مخالفة لا تشملها مهلة تخفيض الـ50% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الإدارة العامة للمرور من أن ارتكاب مخالفة التفحيط سيؤدي إلى حرمان المخالف من الاستفادة من مهلة تخفيض سداد الغرامات المرورية بنسبة 50%، والتي تنتهي في 18 أكتوبر 2024. غرامة مالية عالية وأكدت إدارة المرور أن عقوبة التفحيط تصل إلى غرامة مالية قدرها 20,000 ريال في المرة الأولى، و 60,000 ريال في المرة الثانية، بالإضافة إلى حجز المركبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

ودعت إدارة المرور جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد المرور، والابتعاد عن السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين، والاستفادة من المهلة الممنوحة لتخفيض الغرامات المرورية قبل انتهائها.

